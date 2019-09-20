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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.09.2019 19:33 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, New York’ta Birlemiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü.BM Genel Kurul toplantıları dolayısı ile ABD’nin New York kentinde bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, New York’ta Birlemiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü.
BM Genel Kurul toplantıları dolayısı ile ABD’nin New York kentinde bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü. Görüşmeye dair sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Bakan Çavuşoğlu, “Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’le görüşmemizde Kıbrıs ve Suriye başta olmak üzere bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldık. Ülkemizin BM’ye yaptığı katkıları ve yeni işbirliği projelerini değerlendirdik” dedi.

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