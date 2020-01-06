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  4. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2020 00:15 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu ile BM Genel Sekreteri Guterres telefon görüşmesi yaptı.

İkilinin, ABD'nin saldırısında öldürülen İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ile Suriye ve Libya konularını ele aldıkları belirtildi.

Çavuşoğlu bugün İngiltere, Pakistan ve Katar Dışişleri Bakanları ile de telefon görüşmesi yapmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Antonio Guterres Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

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