Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: BM Mülteciler Yüksek Komiserliği'yle mültecilerin ülkelerine gönderilmesi için çalışmalarımız var

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliği ile Türkiye'deki mültecilerin ülkelerine döndürülmesi için çalışmalar yürüttüklerini açıkladı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde gazetecilere konuşan Çavuşoğlu, "Başta BM Mülteciler Yüksek Komiserliği'yle, Suriyeliler başta olmak üzere mültecilerin ülkelerine döndürülmesi için çalışmalarımız var'' dedi.

Covid pandemisi ile birlikte mülteci sorununun derinleştiğini belirten Çavuşoğlu, "Artık mültecilerin güvenli şekilde ülkelerine döndürülmesi, gönderilmesi için uluslararası toplumdan daha iyi bir destek görmeye başladık" diye konuştu.

Resmi verilere göre Türkiye 3.9 milyona yakın göçmen ve mülteciye ev sahipliği yapıyor. Çeşitli statülerdeki bu göçmenlerin yüzde 90'ına yakını Suriyeli.

Ancak Taliban'ın kontrolü ele geçirerek yeni hükümeti açıklaması sonrası Afganistan'dan Türkiye'ye yeni bir göç dalgası olmasından endişeleniyor.

'Bu işin bir sorun olduğunu görüyoruz, toplumda bir rahatsızlık da var'

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Afganistan'dan göç dalgası kaygılarına da koşmasında değindi.

Türkiye'de göç sorununun toplumda "rahatsızlık" yarattığını belirten Çavuşoğlu, Afganistan'daki durumun ise "Suriye'den çok farklı olduğunu" söyledi.

"Şu anki Afganistan'daki durum nedeniyle insanları hemen göndermek doğru da değil, mümkün de değil. Bir muhatap da yok zaten" diyen Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz yine de bu işin bir sorun olduğunu görüyoruz, toplumda bir rahatsızlık da var ama bu işe ırkçı ve faşizan bir yaklaşımla bakmak son derece yanlıştır.

"Biz zaten bir önceki yönetim döneminde uçaklarla Afganları Afganistan'a gönderiyorduk. Pakistan'a da aynı şekilde gönderiyoruz. Savaş devam ederken bir ülkenin ya da bir yerin yeninden inşası gerçekçi değil. Rejimle ilgili hepimizin tutumu belli ama sahada temel ihtiyaçları karşılamak bir ülkeyi yeniden inşa etmek değildir."