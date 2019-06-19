D\u0131\u015fi\u015fleri Bakan\u0131 \u00c7avu\u015fo\u011flu: "BM Raport\u00f6r\u00fc Callamard\u2019\u0131n Ka\u015f\u0131k\u00e7\u0131 cinayetinin ayd\u0131nlat\u0131lmas\u0131na, sorumlular\u0131n\u0131n hesap vermesine y\u00f6nelik tavsiyelerini kuvvetle destekliyoruz." Zaman tasarrufu yapman\u0131z\u0131 sa\u011flayacak temizlik \u00f6nerileri!Bakan Sel\u00e7uk: Sel felaketinde ihtiyac\u0131 olan ailelerimize yard\u0131m\u0131 sa\u011flayaca\u011f\u0131zTBMM Ba\u015fkan\u0131 \u015eentop: N\u00fcfus hareketlerinin temelinde g\u00fcvenlik sorunu var