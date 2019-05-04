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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: “Bu saldırıdan İsrail kadar onu cesaretlendirenler de sorumludur”

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.05.2019 22:00 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “İsrail’in uyguladığı şiddet insanlığa karşı suçtur.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “İsrail’in uyguladığı şiddet insanlığa karşı suçtur. Bu saldırıdan İsrail kadar onu cesaretlendirenler de sorumludur” dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail’in Gazze’ye yönelik yaptığı saldırıya resmi Twitter hesabından yayımladığı mesajla tepki gösterdi. Çavuşoğlu, "Gazze’deki Anadolu Ajansı binasının hedef alınması İsrail saldırganlığının yeni göstergesi. İsrail’in uyguladığı şiddet insanlığa karşı suçtur. Bu saldırıdan İsrail kadar onu cesaretlendirenler de sorumludur. Dünyada tek kalsak bile Filistin davasını sonuna kadar savunacağız” ifadelerini kullandı.

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