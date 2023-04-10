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  4. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu canlı yayında duyurdu: Moskova'da mayıs ayında Suriye zirvesi yapılacak

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu canlı yayında duyurdu: Moskova'da mayıs ayında Suriye zirvesi yapılacak

10.04.2023 17:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, katıldığı bir televizyon canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Mayıs ayında, Rusya'nın başkenti Moskova'da Suriye konulu dışişleri bakanı düzeyinde toplantı yapılacağını ifade eden Bakan Çavuşoğlu, Irak'ta düşen terör örgütü PKK mensuplarının içinde bulunduğu helikoptere ilişkin olarak da konuştu.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu canlı yayında duyurdu: Moskova'da mayıs ayında Suriye zirvesi yapılacak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AHaber Ankara stüdyosunda önemli açıklamalarda bulundu. Rusya'da Suriye konulu zirve yapılacağını duyuran Çavuşoğlu, Irak'ta düşen terör örgütü PKK helikopteri, ABD ile F-16 anlaşması gibi konulara ilişkin gündemi değerlendirdi.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

  • Moskova'da mayıs ayında Suriye konusunda dışişleri bakanları düzeyinde toplantı yapacağız.

ESAD İLE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN GÖRÜŞECEK Mİ?

  • Uluslararası medyada yer alan yorumlara karşı bizim bir şey söylememiz mümkün değil. Esad'a sorulması gerekiyor. Ama seçim öncesi veya seçim sonrası rejimle Esad ile görüşmenin bize bir avantajı olmaz belki dezavantajı olur.

  • Biz seçim hesabı yapmıyoruz. 11 yıldır devam eden bir krizin bu yolla da çözüme ulaşmadı. Ülkenin yeniden inşası için de kalıcı bir çözüm gerekiyor. İnsani yardımlar, tam ateşkes ya da barış olmadan atılabilecek bazı adımları Avrupa Birliği gibi uluslararası kurumlar gözden geçiriyor.

  • Bu yol haritasında önce istihbarat, Savunma Bakanları, Dışişleri Bakanlığı bunun hazırlık toplantısı yapıldı en son liderlerin bir araya gelmesiydi. Yol haritasında tabi önce biz bir araya gelelim bizim toplantı siyasi bir görüşme olsa da olası bir liderler görüşmesinin hazırlığı olacak.

  • Tüm bu görüşmenin amacı siyasi süreci canlandırmak, kalıcı bir istiklal barış, terörle mücadele, Suriye'nin sınır ve toprak bütünlüğünü garanti altına alınması ve komşu ülkelerdeki Suriyeli göçmenlerin güvenli şekilde geri dönmesi.

IRAK'TA DÜŞEN TERÖR ÖRGÜTÜ PKK HELİKOPTERİ

  • (Irak'ta düşen helikopter) PKK/PYD'lilerin öldüğü uçuştan ABD'nin haberi var.

F-16 ALIM SÜRECİ

  • F-35 programı şu anda askıda. F-16 için yönetimin baya çaba sarf ettiğini gördük. ABD yönetimi kararlı durursa sorunlar çözülür ama Kongre ile karşı karşıya gelmek istemiyor gibi bir halleri var. Bunu da görüyoruz. Bazı senatörlerin ikna edilmesi gerekiyor. F-16'ları ön koşulla almamız söz konusu değil.

YUNANİSTAN İLE İLİŞKİLER

  • (Yunanistan'la ilişkiler) Seçimden sonra sorunların çözümü için adım atmalıyız.

  • ABD ile anlaşamadığımız konular henüz çözülemedi. ABD, Yunanistan ile aramızda dürüst bir arabuluculuk yapmak istiyorsa, daha objektif olması gerekiyor.

KILIÇDAROĞLU'NUN VİZESİZ SEYAHAT VAADİ

  • (Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun vizesiz seyahat vaadi) Vize, Kılıçdaroğlu'nun değil AB'nin alacağı bir karar.
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Mevlüt Çavuşoğlu dışişleri bakanı

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