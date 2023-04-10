Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu canlı yayında duyurdu: Moskova'da mayıs ayında Suriye zirvesi yapılacak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AHaber Ankara stüdyosunda önemli açıklamalarda bulundu. Rusya'da Suriye konulu zirve yapılacağını duyuran Çavuşoğlu, Irak'ta düşen terör örgütü PKK helikopteri, ABD ile F-16 anlaşması gibi konulara ilişkin gündemi değerlendirdi.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları:



Uluslararası medyada yer alan yorumlara karşı bizim bir şey söylememiz mümkün değil. Esad'a sorulması gerekiyor. Ama seçim öncesi veya seçim sonrası rejimle Esad ile görüşmenin bize bir avantajı olmaz belki dezavantajı olur.

Biz seçim hesabı yapmıyoruz. 11 yıldır devam eden bir krizin bu yolla da çözüme ulaşmadı. Ülkenin yeniden inşası için de kalıcı bir çözüm gerekiyor. İnsani yardımlar, tam ateşkes ya da barış olmadan atılabilecek bazı adımları Avrupa Birliği gibi uluslararası kurumlar gözden geçiriyor.

Bu yol haritasında önce istihbarat, Savunma Bakanları, Dışişleri Bakanlığı bunun hazırlık toplantısı yapıldı en son liderlerin bir araya gelmesiydi. Yol haritasında tabi önce biz bir araya gelelim bizim toplantı siyasi bir görüşme olsa da olası bir liderler görüşmesinin hazırlığı olacak.

Tüm bu görüşmenin amacı siyasi süreci canlandırmak, kalıcı bir istiklal barış, terörle mücadele, Suriye'nin sınır ve toprak bütünlüğünü garanti altına alınması ve komşu ülkelerdeki Suriyeli göçmenlerin güvenli şekilde geri dönmesi.