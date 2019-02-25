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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Cenevre'de

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.02.2019 18:08 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cenevre'de BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet ve çeşitli ülkelerden bakanlarla bir araya geldi

CENEVRE (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet ve farklı ülkelerden bakanlarla ikili temaslarda bulundu.

Resmi temaslarda bulunmak üzere İsviçre'ye gelen Bakan Çavuşoğlu, BM Cenevre Ofisi'nde ikili görüşmeler yaptı.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet'e görevinde başarılar dileyen Çavuşoğlu, basına kapalı gerçekleştirilen görüşmenin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Çavuşoğlu, "BM, Cemal Kaşıkçı cinayeti konusundaki şeffaf ve ilkeli duruşumuzu takdir ediyor." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu ayrıca, Angola Dışişleri Bakanı Manuel Domingos Augusto, Çekya Dışişleri Bakanı Tomas Petricek ve Fas İnsan Haklarından Sorumlu Devlet Bakanı Mustafa Ramid ile görüştü.

Bakan Çavuşoğlu'nun Ramid'e Fas'taki FETÖ okullarının kapatılmasından dolayı Türkiye'nin duyduğu memnuniyeti belirttiği öğrenildi.

BM Cenevre Ofisi'nde bugün başlayan İnsan Hakları Konseyinin 40'ıncı oturumunun açılışındaki "yüksek seviyeli" bölümde Konseye hitap eden Çavuşoğlu, ayrıca, Silahsızlanma Konferansı'nda konuşmuştu.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

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