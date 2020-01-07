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  4. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Cezayir'de Başbakan Cerrad ile görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Cezayir'de Başbakan Cerrad ile görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2020 13:43 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Cezayir'de Başbakan Cerrad ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cezayir Başbakanı Abdulaziz Cerrad tarafından kabul edildi.

Cezayir'de resmi temaslarda bulunan Bakan Çavuşoğlu, kabulde Başbakan Cerrad'ı kurulan yeni hükümet dolayısıyla kutladı.

Çavuşoğlu ayrıca temasları kapsamında Cezayir Dışişleri Bakanı Sabri Bukadum ile de bir araya geldi.

İkili görüşmenin ardından gerçekleştiren heyetler arası görüşmede Çavuşoğlu, hafta başında kurulan yeni hükümette yer almasından dolayı mevkidaşını tebrik etti.

Türkiye-Cezayir arasındaki iş birliğine işaret eden Çavuşoğlu, "Ekonomi dahil pek çok alanda ikili ilişkileri geliştirmenin zamanı." dedi.

Bölgesel meselelerde iş birliğinin önemine dikkati çeken Çavuşoğlu, "İki ülkeyi de ilgilendiren gelişmeler var. Beraber çalışırsak barış ve istikrarı getireceğimize dair güvenimiz var." ifadesini kullandı.

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Cezayir Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

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