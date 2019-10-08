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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: “Cezayir’in istikrarı Türkiye için önemlidir”

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.10.2019 20:09 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Cezayir bölge için İslam dünyası için çok önemli bir ülke.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Cezayir bölge için İslam dünyası için çok önemli bir ülke. Cezayir’in istikrarı Türkiye için de çok önemli” dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu temaslarda bulunmak üzere Cezayir’in başkenti Cezayir’e geldi. Çavuşoğlu, havalimanında yerel basına açıklamalarda bulundu. Davetleri için Cezayir’e teşekkür eden Çavuşoğlu, “Türkiye’de ve bölgedeki gelişmeleri takip ediyorsunuz, tüm bu yoğunluğa rağmen sözümü tutup bu ziyareti gerçekleştirmek istedim. Cezayir ile ilişkilerimize çok önem veriyoruz. Yarın ki görüşmelerimizde bunları ele alacağız. Aynı şekilde Sayın Başkanla, Başbakanla ve Meclis Başkanı ile de görüşeceğiz” diye konuştu.

Cezayir’in bölge için önemli bir aktör olduğuna dikkat çeken Çavuşoğlu, “Cezayir bu bölge için İslam dünyası için çok önemli bir ülke. Cezayir’in istikrarı Türkiye için de çok önemli. Ve özelikle şimdi Libya’daki gelişmeleri takip ediyorsunuz ve Cezayir’in de Libya konusunda önemli bir aktör olduğunu düşünüyoruz. Bu durumdan çok etkilenen bir ülke. Dolayısı ile uluslararası toplantılarda mutlaka Cezayir’in de olması için biz de ısrar ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Çok sayıda Türk şirketinin Cezayir’de yatırımı bulunduğunu hatırlatan Çavuşoğlu, “Cezayir hükümetine firmalarıma güvendikleri ve destek verdikleri için çok teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

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