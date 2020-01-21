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  4. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Davos’a gidiyor

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Davos’a gidiyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.01.2020 00:41 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu WEF 50.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu WEF 50. Yıllık Toplantısı’na katılmak üzere İsviçre’nin Davos kentine gidecek.
Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun 21-24 Ocak 2020 tarihlerinde Dünya Ekonomik Forumu (WEF) tarafından İsviçre’nin Davos kentinde düzenlenecek “WEF 50. Yıllık Toplantısı”na katılacağını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Söz konusu Toplantı çerçevesinde, küresel gündemdeki güncel siyasi-ekonomik sınama ve fırsatlar üzerinde fikir alışverişinde bulunulacaktır. Sayın Bakanımızın toplantı marjında Avrupa üzerine çeşitli oturumlar ile küresel gündemin üst sıralarında yer alan konulardaki oturumlara, ayrıca NATO’nun geleceği ve jeopolitik görünüm panellerine konuşmacı olarak iştirak etmesi ve toplantıya katılan bazı muhataplarıyla ikili görüşmeler yapması öngörülmektedir” ifadeleri yer aldı.

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