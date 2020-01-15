Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, dış politika gündemini değerlendirdi: (1)

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya’daki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in ülkedeki sorunun çözümü için siyasi süreç yerine askeri çözüm istediğini belirterek, "Kötümser değiliz ama bir gerçek var ki Hafter barış istemiyor." dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfının (SETA) düzenlediği "Küresel Belirsizlik Ortamında Türk Dış Politikası" konulu panelde konuştu.

Çavuşoğlu, Libya'daki durumla ilgili bir soru üzerine, soruna çözüm için Moskova'da yapılan görüşmelerden Libya’daki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in süre istedikten sonra ayrılmasını "hayal kırıklığı" olarak değerlendirdi. Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"O gün de gördüm ki Rus dostlarımız için bir hayal kırıklığı oldu. Onlar elinden gelen çabayı gösterdiler. Hala da gösteriyorlar. Şimdi iki gün daha süre istediklerini anlıyoruz Rus tarafının açıklamalarından. Umarım Berlin (Zirvesi) öncesi bu anlaşma, ortak açıklama imzalanır ve Berlin'e daha umutla gideriz ki oradan somut sonuçlar çıkar, kalıcı bir ateşkes, daha sonra da siyasi sürece gideriz. Yani kötümser değiliz ama bir gerçek var ki Hafter barış istemiyor. Yani Suriye rejimi gibi siyasi süreci istemiyor, askeri çözüm istiyor."