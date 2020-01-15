Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, dış politika gündemini değerlendirdi: (2)

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İdlib'deki ateşkes konusunda, "İhlaller var. Ateşkes tam anlamıyla bozuldu diyemeyiz. Önümüzdeki süreçte bu ihlalleri durdurabilirsek ateşkesi tekrar sağladık diyebiliriz. Ama bu saldırılar ve ihlaller artarak devam ederse o zaman ateşkesten bahsetmemiz mümkün değil." dedi.

Çavuşoğlu, CNN Türk'te katıldığı canlı yayında, "İdlib'de ateşkes bozuldu mu?" sorusunu yanıtlarken, İdlib'de durumun vahim hale geldiğini, Türkiye ve Rusya'nın görüşmelerinden sonra ateşkes ilan edildiğini hatırlattı.

Ateşkesin siyasi süreç için önemini vurgulayan Çavuşoğlu, rejimin saldırıları karşısında muhalefetin kendini korumak zorunda olduğunu söyledi.

Çavuşoğlu, rejimin acımasızca hastaneler ve okullara saldırdığını, birçok sivilin hayatını kaybettiğini, çok sayıda sivilin ise evini terk etmek zorunda kaldığını anımsattı.

- "Eğer sokak çatışmasına dönerse bu savaş bitmez"

İdlib'de sükunetin sağlanması halinde Suriye Anayasa Komisyonunda ilerleme sağlanabileceğine işaret eden Çavuşoğlu, rejimin muhalefetten "kendisini terörist ilan etmesi şartını getirdiğini" söyledi.