Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Elazığ'da 

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tunceli'deki programına katılmak üzere akşam geç saatlerde Elazığ'a geldi
Elazığ Havalimanı'na gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu Vali Çetin Oktay Kaldırım, Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, İl Jandarma Komutanı Albay Necip Çarıkoğlu, Emniyet Müdürü Doğan Cangül, AK Parti İl Başkanı Ramazan Gürgöze ve kurum müdürleri karşıladı. Bakan Çavuşoğlu, karşılamada yeralan ve yöresel kıyafetler giyen çocuklarla yakından ilgilenerek, onlara çeşitli oyuncaklar hediye etti.
Geceyi Elazığ'da geçirecek olan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sabah saatlerinde Tunceli'ye gidecek.
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