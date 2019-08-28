Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Estonyalı mevkidaşı Reinsula ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Estonya Dışişleri Bakanı Urmas Reinsula ile görüştü.

Temaslarda bulunmak üzere başkent Tallin’de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Estonya Dışişleri Bakanı Urmas Reinsula ile bir araya geldi.

