D\u0131\u015fi\u015fleri Bakan\u0131 \u00c7avu\u015fo\u011flu: "(F-35 karar\u0131) T\u00fcrkiye kendisi \u00fcretinceye kadar ihtiya\u00e7lar\u0131n\u0131 ba\u015fka kaynaklardan gidermeye \u00e7al\u0131\u015f\u0131r."Kurban Bayram\u0131 \u00f6ncesi tamamlanacak! Havadan b\u00f6yle g\u00f6r\u00fcnt\u00fclendiAbe: \u201cJaponya, \u0130ran ile ABD aras\u0131ndaki gerilimi azaltmak i\u00e7in her t\u00fcrl\u00fc \u00e7abay\u0131 g\u00f6sterecek\u201dJaponya\u2019da \u00fcst meclis se\u00e7imlerini Abe kazand\u0131