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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Fas Dışişleri Bakanı Bourita ile görüştü

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.12.2019 19:56 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fas Dışişleri Bakanı Nasser Bourita ile görüştü.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak için Fas’a geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fas Dışişleri Bakanı Nasser Bourita ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak için Fas’a geldi. Bakan Çavuşoğlu, başkent Rabat’ta Fas Dışişleri Bakanı Nasser Bourita ile görüştü.

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