Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Fas Dışişleri Bakanı Bourita ile görüştü

D\u0131\u015fi\u015fleri Bakan\u0131 Mevl\u00fct \u00c7avu\u015fo\u011flu, Fas D\u0131\u015fi\u015fleri Bakan\u0131 Nasser Bourita ile g\u00f6r\u00fc\u015ft\u00fc. \nD\u0131\u015fi\u015fleri Bakan\u0131 Mevl\u00fct \u00c7avu\u015fo\u011flu, resmi temaslarda bulunmak i\u00e7in Fas\u2019a geldi. Bakan \u00c7avu\u015fo\u011flu, ba\u015fkent Rabat\u2019ta Fas D\u0131\u015fi\u015fleri Bakan\u0131 Nasser Bourita ile g\u00f6r\u00fc\u015ft\u00fc.PARTNER\u0130syan etti: Geldim gidiyorum, hi\u00e7 \u00f6yle kap\u0131da kuyruk filan olmad\u0131Kurulu\u015f ba\u015fvurusunu yapan Davuto\u011flu'nun ekibinden ilk a\u00e7\u0131klama!Cezayir, 10 ay s\u00fcren siyasi kar\u0131\u015f\u0131kl\u0131\u011f\u0131n ard\u0131ndan sand\u0131k ba\u015f\u0131nda