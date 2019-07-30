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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Filipinli mevkidaşı ile görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2019 09:13 | Son Güncelleme

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, 52. ASEAN Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Tayland'da, Filipinler Dışişleri Bakanı Teodoro Locsin ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 52. Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere bulunduğu Tayland'da, Filipinler Dışişleri Bakanı Teodoro Locsin ile görüştü.

Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "ASEAN toplantısında ikili görüşmelere Filipinler Dışişleri Bakanı Teodoro Locsin ile başladık. Tükiye-Filipinler diplomatik ilişkilerinin 70'inci yıl dönümünde, ticaret hacmimizi ve savunma sanayi iş birliğini artırmak istiyoruz. Filipinler barış sürecine katkı sağlamaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

52. ASEAN Dışişleri Bakanları Toplantısı, Tayland'ın başkenti Bangkok'ta 27 Temmuz-3 Ağustos'ta düzenleniyor.

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asean Dışişleri Bakanı Filipinler Mevlüt Çavuşoğlu TAYLAND Teodore Locsin

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