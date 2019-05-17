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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Finlandiya'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2019 11:09 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Toplantısı'na katıldı

HELSİNKİ (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Toplantısı'na katıldı.

Finlandiya Hall Kongre Salonu'ndaki toplantı öncesinde heyet başkanlarının katılımıyla aile fotoğrafı çekildi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun da iştirak ettiği toplantıda, Avrupa Konseyinin gelecekteki sınamalara hazırlanması, Avrupa'daki anlaşmazlık ve krizlerde Avrupa Konseyinin rolü ele alınıyor.

Toplantının ardından Finlandiya, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi dönem başkanlığını Fransa'ya devredecek.

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa Konseyi Çavuşoğlu helsinki

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