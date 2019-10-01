Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Fransa'da

Daha sonra, törene katılamayan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in kısa konuşmasını içeren görüntü gösterildi. Guterres, Avrupa Konseyinin, kıtada insan haklarını, temel özgürlükleri ve hukuk devletini korumaya katkıda bulunduğunu belirtti.

Avrupa marşının okunmasıyla başlayan törende Macron, AKPM Başkanı Liliane Maury Pasquier ve Sicilianos, Avrupa Konseyinin önemini anlatan birer konuşma yaptı.

Türkiye'nin kurucu üyeleri arasında bulunduğu Avrupa Konseyinin 70. yıl dönümü etkinliğinde, Çavuşoğlu'nun yanı sıra Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Marija Pejcinovic Buric, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Başkanı Linos-Alexandre Sicilianos ve üst düzey siyasetçiler de yer aldı.

Çavuşoğlu, 2010-2012 döneminde AKPM Başkanlığını yürütmüş ve böylece tarihte ilk kez bir Türk vatandaşı AKPM Başkanı olmuştu.

Avrupa Konseyi, İkinci Dünya Savaşı'ndan büyük maddi ve manevi kayıpla çıkan Avrupa'da, halklar arasında uzlaşıyı sağlamak ve kıtada gerginlik ve çatışmanın yerine ortak kurumlar, standartlar ve sözleşmelere dayalı güven ve iş birliği ortamı tesis etmek amacıyla kuruldu.

Konseyi kuran Londra Antlaşması, 5 Mayıs 1949'da 10 Avrupa ülkesi tarafından imzalandı. Konseyin bel kemiğini oluşturan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne (AİHS) ise 4 Kasım 1950'de Roma'da imza atıldı.

Konseyin, savunma dışında hayatın hemen her alanını kapsayan konularda siyasi iş birliğinin yanı sıra, standart oluşturma, bunları yasallaştırma ve denetleme olmak üzere her aşamada üye ülkeler arasında çeşitli düzlemlerde iş birliği öngören kapsamlı bir yapılanması bulunuyor.

Avrupa Konseyi, Türkiye'nin İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa'yla kurduğu ilk kurumsal bağı temsil ediyor. Türkiye, Konseye kuruluşundan üç ay sonra, Yunanistan ve İzlanda ile birlikte Ağustos 1949'da davet edilerek Konseyin kurucu üyeleri arasında yer aldı.