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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Fransa'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2019 18:06 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Onursal Başkanı olarak Avrupa Konseyinin kuruluşunun 70. yılı dolayısıyla düzenlenen törene katıldı

STRAZBURG (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin kurucu üyeleri arasında bulunduğu Avrupa Konseyinin kuruluşunun 70. yılı dolayısıyla düzenlenen törene katıldı.

Çavuşoğlu, Strazburg'daki Opera binasında düzenlenen törene, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Onursal Başkanı olarak katıldı.

Türkiye'nin kurucu üyeleri arasında bulunduğu Avrupa Konseyinin 70. yıl dönümü etkinliğinde, Çavuşoğlu'nun yanı sıra Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Marija Pejcinovic Buric, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Başkanı Linos-Alexandre Sicilianos ve üst düzey siyasetçiler de yer aldı.

Avrupa marşının okunmasıyla başlayan törende Macron, AKPM Başkanı Liliane Maury Pasquier ve Sicilianos, Avrupa Konseyinin önemini anlatan birer konuşma yaptı.

Daha sonra, törene katılamayan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in kısa konuşmasını içeren görüntü gösterildi. Guterres, Avrupa Konseyinin, kıtada insan haklarını, temel özgürlükleri ve hukuk devletini korumaya katkıda bulunduğunu belirtti.

Çavuşoğlu, 2010-2012 döneminde AKPM Başkanlığını yürütmüş ve böylece tarihte ilk kez bir Türk vatandaşı AKPM Başkanı olmuştu.

Avrupa Konseyi, İkinci Dünya Savaşı'ndan büyük maddi ve manevi kayıpla çıkan Avrupa'da, halklar arasında uzlaşıyı sağlamak ve kıtada gerginlik ve çatışmanın yerine ortak kurumlar, standartlar ve sözleşmelere dayalı güven ve iş birliği ortamı tesis etmek amacıyla kuruldu.

Konseyi kuran Londra Antlaşması, 5 Mayıs 1949'da 10 Avrupa ülkesi tarafından imzalandı. Konseyin bel kemiğini oluşturan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne (AİHS) ise 4 Kasım 1950'de Roma'da imza atıldı.

Konseyin, savunma dışında hayatın hemen her alanını kapsayan konularda siyasi iş birliğinin yanı sıra, standart oluşturma, bunları yasallaştırma ve denetleme olmak üzere her aşamada üye ülkeler arasında çeşitli düzlemlerde iş birliği öngören kapsamlı bir yapılanması bulunuyor.

Avrupa Konseyi, Türkiye'nin İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa'yla kurduğu ilk kurumsal bağı temsil ediyor. Türkiye, Konseye kuruluşundan üç ay sonra, Yunanistan ve İzlanda ile birlikte Ağustos 1949'da davet edilerek Konseyin kurucu üyeleri arasında yer aldı.

Türkiye, Konseyin kuruluş ve gelişim yıllarında, Avrupa'nın savaş sonrası psikolojisinden çıkması ve yeniden birleşme yoluna gitmesi için çaba gösterdi.

Türkiye, kuruluşundan bu yana Konseyin çalışmalarına katılarak, Avrupa entegrasyonuna katkılarını, hükümetler arası ve parlamenter platformda dile getirdi. Türk milletvekilleri, kurulduğu günden bu yana AKPM'de yer aldı ve Avrupa'nın inşası, ortak Avrupa kimliği ve vizyonu gibi tartışmalara da temel katkıda bulundu.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

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