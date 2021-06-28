Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu G20 Toplantısı İçin İtalya'da

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, G20 ülkeleri Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılmak üzere İtalya’da. Çavuşoğlu, toplantı öncesinde İtalya’nın başkenti Roma’da ikili temaslarda da bulunuyor.

Bakanlık tarafından Çavuşoğlu’nun katılacağı toplantıya dair yapılan açıklamada “Sayın Bakanımız, G20 İtalya Dönem Başkanlığı çerçevesinde, 29 Haziran 2021 tarihinde Matera’da gerçekleştirilecek G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılacaktır. Toplantıda, Kovid-19 salgını ve benzeri müstakbel sınamalar bağlamında çoktaraflılık ve küresel yönetişimin önemi ile uluslararası işbirliğinin geliştirilmesi konularında fikir alışverişinde bulunulacaktır. Toplantıda ayrıca, eğitim, iklim değişikliği, şehirleşme ve göç gibi ana başlıklar altında Afrika’nın sürdürülebilir kalkınmasına yönelik müşterek çabaların ele alınması öngörülmektedir. Sayın Bakanımız 29 Haziran günü ayrıca, Dışişleri ve Kalkınma Bakanları Ortak Toplantısı’na iştirak edecektir. Ortak Toplantıda kabul edilmek üzere hazırlanan Matera Deklarasyonu’yla gıda güvenliği sorunuyla mukabele ve 2030’a kadar Sıfır Açlık hedefine yönelik G20 Eylem Çağrısında bulunulması öngörülmektedir. G20 üyelerinin ve davetli ülkelerin çoğunluğunun Dışişleri Bakanı düzeyinde katılım sağlaması beklenen toplantı kapsamında, Sayın Bakanımızın ikili görüşmeler yapması sözkonusudur” bilgileri paylaşıldı.

İkili görüşmeler kapsamında Çavuşoğlu, Kanada ve Litvanya dışişleri bakanlariyla biraraya geldi.

Çavuşoğlu temaslarına ilişkin Twitter hesabından da paylaşımda bulundu. Çavuşoğlu “DEAŞ’la Mücadele Uluslararası Koalisyonu ve Suriye konulu kısıtlı katılımlı Bakanlar toplantıları için bulunduğumuz Roma’da #Kanada ve #Litvanya Dışişleri Bakanları, Marc Garneau ve Gabrielius Landsbergis ile görüştük” ifadelerini kullandı.

