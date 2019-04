Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: ’’Gambiya, dünyada FETÖ okullarını kapatan ilk ülke olmuştur’’

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gambiya Dışişleri, Uluslararası İşbirliği ve Yurtdışında Yaşayan Gambiyalılar Bakanı Mamadou Tangara’yla bir araya geldi. Bakan Çavuşoğlu, ’’Gambiya, dünyada FETÖ okullarını kapatan ilk ülke olmuştur ve bunu hiçbir zaman unutmayacağız’’ dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gambiya Dışişleri, Uluslararası İşbirliği ve Yurtdışında Yaşayan Gambiyalılar Bakanı Mamadou Tangara’yla bir araya geldi. İlk olarak Dışişleri Bakanlığında basına kapalı olarak bir görüşme gerçekleştiren ikili, daha sonra düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulundu. Türkiye ile Gambiya arasında ’’Kalkınma İş Birliği Anlaşması’’ imzalanmasından sonra açıklamada bulunan Bakan Çavuşoğlu, ’’Afrika kıtasına verilen önemi her fırsatta vurguladıklarını kaydederek, ’’Afrika’da bugün 42 tane büyükelçiliğimiz oldu. İlerleyen zamanda tüm Afrika ülkelerinde büyükelçilik açmak istiyoruz. Afrika içinde tüm ülkelerle ikili ilişkilerimize de önem veriyoruz’’ ifadelerini kullandı.

’’THY 1 Mayıs’tan itibaren Banjul’a olan uçuş sayısını 3’e çıkaracak’’

Gambiya’yla ilişkilerin her alanda geliştirilmesi için çaba sarf ettiklerini belirten Bakan Çavuşoğlu, iki ülke arasındaki ticareti artırmak istediklerinin altını çizdi. Yaklaşık 40 milyon dolar olan ikili ticaret hacminin çok daha yukarıya çekilebileceğini vurgulayan Çavuşoğlu, konuşmasına şöyle devam etti:

’’Bunu gerçekleştirmek için daha önce imzaladığımız anlaşmalar yürürlüğe girdi. Yatırımların Korunması ve Karşılıklı Teşviki Anlaşması ve çifte vergilendirmelerin kaldırılmasıyla ilgili anlaşmamız yürürlüğe girdi. THY Banjul’a haftada iki kere uçuyor. 1 Mayıs’tan itibaren 3’e çıkaracak. THY’nin beklentileri karşılanırsa, THY önümüzdeki süreçte uçuş sayısını daha da artırabilir. Kalkınma İş Birliği Anlaşmasıyla ilişkilerimizin ahdi zeminini güçlendirmek için çalışıyoruz. Kalkınma yardımlarımızla ve insani hassasiyetimizle Afrika’da saygı duyulan bir ülke ve milletiz. TİKA’da Gambiya’da da ofisini açmıştır. Önümüzdeki süreçte Gambiya yetkililerinden gelecek projeleri desteklemeye devam edeceğiz. Gambiya ile en son imzaladığımız mutabakat zaptı çerçevesinde, dijital arşiv projemiz ve bilişim teknolojileri konusundaki tecrübelerimizi, Gambiya Dışişleri Bakanlığıyla paylaşmak istiyoruz.’’

’’Gambiya, dünyada FETÖ okullarını kapatan ilk ülke olmuştur ve bunu hiçbir zaman unutmayacağız’’

Çavuşoğlu, Gambiya’nın her zaman Türkiye’nin gerçek dostu olduğunu gösterdiğinin altını çizerek, ’’Birçok alanda iş birliğimizi artırıyoruz. Gambiya her zaman Türkiye’nin gerçek dostu olduğunu göstermiştir. 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra Gambiya’nınn gösterdiği dayanışmayı hiçbir zaman unutmayız. Gambiya, dünyada FETÖ okullarını kapatan ilk ülke olmuştur ve bunu hiçbir zaman unutmayacağız. Tangara, kendi Cumhurbaşkanlarının bir mektubunu da bizim Cumhurbaşkanımıza iletmek üzere getirdiler’’ şeklinde konuştu.

’’Gambiya her zaman Türkiye’nin yanında olacaktır’’

Gambiya Dışişleri, Uluslararası İşbirliği ve Yurtdışında Yaşayan Gambiyalılar Bakanı Mamadou Tangara, kendilerine gösterilen sıcak karşılamadan dolayı teşekkürlerini ileterek, ’’Türkiye çok uzun zamandır Gambiya’nın güvenliğine destekte bulunmaktadır. Gambiya her zaman Türkiye’nin yanında olacaktır. Türkiye Afrikadaki tüm ülkelerde büyükelçilik açmaya niyetli. Afrika grubu da Türkiye’nin bu çalışmalarının farkında ve bunu desteklemekte’’ açıklamasında bulundu.



