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DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU GENÇLİK MERKEZİ İNŞAATINDA İNCELEME YAPTI

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2019 17:59 | Son Güncelleme

İdris TİFTİKÇİ / İSTANBUL DHA Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yapımı devam eden gençlik merkezinin inşaatında incelemelerde bulundu.

İdris TİFTİKÇİ / İSTANBUL DHA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yapımı devam eden gençlik merkezinin inşaatında incelemelerde bulundu. Çavuşoğlu, gençlik merkezinin Birleşmiş Milletler(BM) Gençlik Merkezi olarak faaliyet göstermesi için BM nezdinde girişimlerde bulunulduğunu açıkladı.
Bakan Çavuşoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) tarafından Ataköy'de yapımı devam eden gençlik merkezinin inşaatında incelemelerde bulundu. İBB Başkanı Mevlüt Uysal'ın da eşlik ettiği Bakan Çavuşoğlu, incelemelerde bulunduğu, inşaatı devam eden gençlik merkezinin BM gençlik merkezi olarak faaliyete geçmesi için BM nezdinde girişimlerde bulunulduğunu söyledi.

Görüntü Dökümü:
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-Mevlüt Çavuşoğlu'nun incelemeleri
-Yaptığı açıklama

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