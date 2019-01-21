Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu gençlik merkezi inşaatında inceleme yaptı

İdris TİFTİKÇİ/İSTANBUL,(DHA)-DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yapımı devam eden gençlik merkezinin inşaatında incelemelerde bulundu. Çavuşoğlu, gençlik merkezinin Birleşmiş Milletler(BM) Gençlik Merkezi olarak faaliyet göstermesi için BM nezdinde girişimlerde bulunulduğunu açıkladı.

Bakan Çavuşoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) tarafından Ataköy'de yapımı devam eden gençlik merkezinin inşaatında incelemelerde bulundu. İBB Başkanı Mevlüt Uysal'ın da eşlik ettiği Bakan Çavuşoğlu, incelemelerde bulunduğu, inşaatı devam eden gençlik merkezinin BM gençlik merkezi olarak faaliyete geçmesi için BM nezdinde girişimlerde bulunulduğunu söyledi.

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