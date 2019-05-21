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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Guatemala'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2019 03:49 | Son Güncelleme

Mevlüt Çavuşoğlu, Guatemala Devlet Başkanı Jimmy Morales tarafından kabul edildi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Guatemala Devlet Başkanı Jimmy Morales tarafından kabul edildi.

Türkiye-Orta Amerika Entegrasyon Örgütü (SICA) Dışişleri Bakanları III. Siyasi Forumuna katılmak üzere Guatemala'ya gelen Çavuşoğlu, Devlet Başkanı Morales ile bir araya geldi.

Başkent Guatemala'daki Ulusal Kültür Sarayı'nda gerçekleştirilen görüşmeye, Guatemala Dışişleri Bakanı Sandra Jovel ve Türkiye'nin Guatemala Büyükelçisi Süleyman Gökçe de katıldı.

Görüşme, Guatemala hükümetinin resmi sosyal medya hesabından yayımlanan fotoğrafla duyuruldu.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Türkiye - Orta Amerika Entegrasyon Örgütü (SICA) Dışişleri Bakan

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