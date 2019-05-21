Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Guatemala'da

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Türkiye sadece bakanlığımıza bağlı misyonlarımızla değil, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) gibi kuruluşlarımız da tüm Latin Amerika ve Karayipler’de çok aktif." dedi.

Orta Amerika Entegrasyon Örgütü (SICA) Dışişleri Bakanları III. Siyasi Forumuna katılmak üzere Guatemala’da bulunan Çavuşoğlu, Türkiye’nin Guatemala Büyükelçiliği yeni binasının açılışını yaptı.

Bakan Çavuşoğlu, açılışta yaptığı konuşmada, Türkiye ve Guatemala arasında uzun süredir ikili ilişkiler olduğunu belirterek, "Açılan büyükelçilik, ülkelerimiz arasındaki ilişkiyi daha da güçlendirecektir." dedi.

Çavuşoğlu, "Guatemala, Türkiye'nin Latin Amerika'daki en önemli stratejik ortaklarından birisi. İki ülke arasındaki ilişki ilerliyor. Ticaret ve kültür gibi her alanda ilişkilerimiz artmaya devam ediyor.” diye konuştu.

Türkiye’nin 9 yıl önce Latin Amerika ve Karayipler’de sadece 6 büyükelçiliği varken, şu anda bir başkonsolosluk ve 16 büyükelçilik olmak üzere toplam 17 misyonu olduğunu kaydeden Bakan Çavuşoğlu, yakın zamanda Uruguay'da da büyükelçilik açılacağını duyurdu.