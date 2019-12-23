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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Gürcistan Başbakanı Gakharia ile görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.12.2019 11:35 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Gürcistan Başbakanı Gakharia ile görüştü

TİFLİS (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan Üçlü Dışişleri Bakanları 8. Toplantısı'na katılmak için geldiği başkent Tiflis'te Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia ile bir araya geldi.

Çavuşoğlu ve beraberindeki heyet başkent Tiflis'te Başbakan Gakharia tarafından kabul edildi. Yaklaşık 15 dakika süren basına kapalı toplantıda, Türkiye ile Gürcistan arasındaki ikili ilişkiler ve bu ilişkilerin daha da ileriye taşınması konuları ele alındı.

İkili ticaretin artırılması, karşılıklı yatırımların teşviki konularının gündeme geldiği görüşmede, Türkiye'nin Gürcistan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğine verdiği destek ve önem vurgulandı.

Görüşmede, gelecek yıl düzenlenecek Türkiye-Gürcistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısı (YDSK) ve daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gürcistan'a gerçekleştireceği ziyaret de masaya yatırıldı.

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Gürcistan'da

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