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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: ”Haklı olduğumuz davamızı en iyi şekilde anlatmak için birleşmemiz lazım”

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.10.2019 22:09 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Haklı olduğumuz, her zaman savunduğumuz davamızı en iyi şekilde anlatmak için birleşmemiz lazım” dedi.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bakü’de Küresel Gazeteciler Birliği ile Azerbaycan Basın Konseyi tarafından düzenlenen "Küresel Medya Buluşması" toplantısına katıldı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: ”Haklı olduğumuz davamızı en iyi şekilde anlatmak için birleşmemiz lazım”

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Haklı olduğumuz, her zaman savunduğumuz davamızı en iyi şekilde anlatmak için birleşmemiz lazım” dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bakü’de Küresel Gazeteciler Birliği ile Azerbaycan Basın Konseyi tarafından düzenlenen "Küresel Medya Buluşması" toplantısına katıldı. Azerbaycan’la Türkiye arasında iyi bir işbirliği olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Biz Türkiye ve Azerbaycan olarak bir milletiz, iki devletiz" dedi.
"Bizim olmadığımız yerlerde başta İlham Aliyev olmak üzere Azerbaycanlı kardeşlerimiz Türkiye’yi ve Türk milletini müdafaa eder, Azerbaycan’ın olmadığı yerlerde başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Azerbaycan’ın haklarını müdafaa ederiz. Bu bizim boynumuzun borcudur" diyen Çavuşoğlu, açıklamasını şöyle sürdürdü:
"Türk Konseyi Dışişleri Bakanları Toplantısı’nı bu sabah gerçekleştirdik. Güzel kararlar aldık, yarın liderlerin onayına çıkaracağız. Ayrıca Türk Konseyi ailemiz büyüyor. Özbekistan, Türk Keneşi’nin tam üyesi oldu. Bugün 10. yılımızda Özbekistan’ı aramızda görmekten büyük bir mutluluk duyduk. Sadece fiziki olarak büyümüyoruz. Türk Konseyi’nin bölgede gerçekten çok büyük bir örgüt olduğunu söyleyebilirim. Türk Konseyi’nin toplandığı ülkelerde Küresel Gazeteciler Konseyi’nin de toplanması ve Türk Konseyi’ne üye ülkelerin gazetecileriyle bir araya gelmesi, hatta onları da bünyesine katmasını önemsiyoruz. Her şeyden önce hakkımızı, haklı olduğumuz, her zaman savunduğumuz davamızı en iyi şekilde anlatmak için birleşmemiz lazım” dedi.
İslam düşmanlığının Türk düşmanlığı ile birleştiğini vurgulayan Çavuşoğlu, ”Bunu dünyanın her yerinde görebilirsiniz ama özellikle Avrupa’da, Avrupa’nın göbeğinde bunu görüyoruz. Bununla da mücadele etmemiz lazım. Hepimize, en çok da Türkiye’ye tehdit oluşturan YPG/PKK terör örgütüne karşı verdiğimiz mücadele bile dezenformasyonun nasıl yapıldığını bizden daha iyi takip ediyorsunuz. Türkiye’de, Suriye’de ve Irak’ta Kürt kardeşlerimizin büyük ekseriyeti terör örgütünün ideolojisini benimsememekte, huzur ve barış istemektedirler. PKK ile Kürtleri bir tutmamamız lazım. En çok ses çıkaran ülkelere baktığımızda burada Suriye’yi bölüp terör devleti kurmak, İran’ın önünü kesmek, Türkiye’yi istikrarsızlaştırmak istediklerini görüyoruz. Bunu çok açık ve net söylüyoruz. Fransa başta olmak üzere bazı ülkelerin burada bir terör devleti kurmak istediğini biliyoruz. Biz büyük bir oyunu bozduğumuz için son derece rahatsızlar. Ama biz rahatız, çünkü terör örgütü ile mücadele ediyoruz. Bu mücadeleyi bugün vermeseydik yarın bu mücadeleyi vermekte çok daha zorlanırdık, belki de veremezdik. Türkiye’nin ve Türk milletinin geleceği için hayati derecede önemlidir” diye konuştu.
Terörle mücadele ederken kimsenin insani konularda ders vermemesi gerektiğini vurgulayan Çavuşoğlu, ”Biz herkesten daha fazla hassasız. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında yine insani konularda askerimizin, polisimizin sahadaki hassasiyetini tüm dünya gördü” ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: ”Haklı olduğumuz davamızı en iyi şekilde anlatmak için birleşmemiz lazım”

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: ”Haklı olduğumuz davamızı en iyi şekilde anlatmak için birleşmemiz lazım”

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