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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Hollanda'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2019 22:43 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Amsterdam'da Türk ve Hollandalı iş adamları ile bir araya geldi

AMSTERDAM (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Hollanda konferansları kapsamında geldiği Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da Türk ve Hollandalı iş adamlarıyla görüştü.

Bakan Çavuşoğlu, Hollanda'daki temasları kapsamında Amsterdam'da bir otelde Türk ve Hollandalı iş adamları ile bir araya geldi.

Hollanda Sanayici ve İşverenler Birliği (VNO-NCW) tarafından organize edilen toplantıya, Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok, Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Şaban Dişli, Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Marjanne De Kwaasteniet, Doğuş Holding, Garanti Bankası, Rönesans temsilcileri ile Türk ve Hollandalı iş adamları katıldı.

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye genelindeki ekonomik ve ticari gelişmeler hakkında etkileşim ve konuşmaların yapıldığı toplantıda, Türk ekonomisi ve son açıklanan Yeni Ekonomik Program hakkında bilgi verdi.

Toplantı öncesi Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Hollanda yöneticileri ile bir araya gelen Çavuşoğlu, perşembe günü Türkiye-Wittenburg Konferansı kapsamında gerçekleştirilecek Türkiye-Hollanda 7. Konferansı'na katılacak. Çavuşoğlu, Hollandalı mevkidaşı Blok ile yapacağı ikili görüşmeden sonra ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Basın toplantısının ardından Türkiye'nin Amsterdam Başkonsolosluğunun resmi açılışına katılacak olan Çavuşoğlu, açılışın ardından Türk sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile bir araya gelecek.

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