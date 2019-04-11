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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Hollanda'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2019 13:16 | Son Güncelleme

Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok: - "(Türkiye ile) Ticari ortaklıklar, Suriye'de daha barışçıl bir dünya için harcadığımız çabalar, terörizme karşı mücadele ve göç alanındaki iş birliklerimiz var"

AMSTERDAM (AA) - Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok, Türkiye ile ticari ortaklıklar, Suriye'de daha barışçıl bir dünya için harcadıkları çabalar, terörizme karşı mücadele ve göç alanındaki iş birliklerinin olduğunu söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Hollandalı mevkidaşı Stef Blok, Amsterdam'da Ulusal Denizcilik Müzesi'nde "Terörle Mücadele", "Bölgesel Gelişmeler", "Türkiye-AB", "Hollanda Türk Toplumu", "Yaşanabilir Şehirler" ve "Enerji" başlıklarında 6 grubun çalışma yapacağı "Türkiye-Hollanda 7. Wittenburg Konferansı"nın açılışında konuştu.

Katılımcılara Türkçe "Hoşgeldin" diyen Blok, konferansta çok sayıda Türk ve Hollandalı iş arkadaşlarını görmekten mutluluk duyduğunu söyledi.

Konferans için bulundukları müzenin 1656 yılında Osmanlı zamanında yapıldığına dikkati çeken Blok, "Bu aynı zamanda Hollanda'nın Osmanlı'ya ilk büyükelçisini atadığı asırdır. O zamandan beri birçok Hollanda Büyükelçileri Türkiye'ye hayran kaldılar. Bunun aynısı ülkenize giden Hollandalı ziyaretçiler için de geçerli." diye konuştu.

Blok, geçen yıl ekim ayında Türkiye'de yapılan görüşmelerde geleceğe bakmaya karar verdiklerine işaret ederek, "Bu görüşmenin devamı için burada bulunduğunuzdan dolayı onur duyuyorum. Türkiye ile göç, terörle mücadele ve ekonomik iş birliği gibi çok çeşitli konuları görüştük." ifadesini kullandı.

Bu konuların her iki ülke için de aynı derecede önemli olduğunu vurgulayan Blok, şunları kaydetti:

"Bugün Wittenburg Konferansındaki katılımcılarla onları daha ayrıntılı olarak istişare fırsatınız olacak. Wittenburg Konferansı, başından beri, ülkelerimiz arasındaki geniş ve derin ilişki sayesinde değerli oldu. Bugün, her zamankinden daha değerli. Bugün yaklaşık 90 katılımcının toplandığı bu oda, geleceğe baktığımızı ve ortak çıkarlarımızın farkında olduğumuzu açıkça gösteriyor. Milliyetçi anlatımlarda veya gurur verici masallarda cevap bulamayacağız. Onları yalnızca gerçekleri analiz ederek, birbirlerini dinleyerek, birbirlerinin çıkarlarını kabul ederek ve bazı durumlarda görüşlerimizin farklılaştığını kabul ederek bulacağız."

Blok, içinde bulundukları binanın güçlü sütunları olduğunu, bunun kendisine iki ülke arasındaki güçlü ilişkiyi hatırlattığını belirterek, "Birçok sütunu bulunan bu bina gibi bizim ilişkilerimizde sadece bir veya iki sütun üzerine inşa edilmemiştir. Ticari ortaklıklar, Suriye'de daha barışçıl bir dünya için harcadığımız çabalar, terörizme karşı mücadele ve göç alanındaki iş birliklerimiz var. Bazı sütunlarda ise insan hakları ve hukukun üstünlüğü gibi önemli konularda diyaloğumuz ve kültürel değişimlerimiz var." diye konuştu.

Türkiye'de yaşayan ve oraya tatile giden Hollandalıların iki ülke arasında köprü oluşturduğunu ifade eden Blok, "Zaman zaman binanın sütunlarının bazılarının zayıflayabileceği hatta çökebileceği için bazen direklerin güçlendirilmesi veya onarılması gerekir. Doğru koşullar göz önünde bulundurulduğunda sütunların çoğu yüzyıllarca sağlam kalacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

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