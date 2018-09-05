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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(İdlib'e saldırı) Bunların amacı İdlib’i ele geçirmek. Ciddi risk taşıyor. Her bakımdan felaket olur"

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2018 20:45 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(İdlib'e saldırı) Bunların amacı İdlib’i ele geçirmek. Ciddi risk taşıyor. Her bakımdan felaket olur"


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