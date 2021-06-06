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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu İki Günlük Resmi Ziyaret İçin Fransa'da

06.06.2021 12:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi davet üzerine iki günlük bir ziyaret için Fransa’ya gitti

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu İki Günlük Resmi Ziyaret İçin Fransa'da

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi davet üzerine iki günlük bir ziyaret için Fransa’ya gitti.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada “Sayın Bakanımız, Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian’ın davetine icabetle, 6-7 Haziran 2021 tarihlerinde Fransa’yı ziyaret edecektir. Görüşmelerde, Türkiye-Fransa ikili ilişkileri ile Türkiye-AB ilişkileri ele alınacak, güncel bölgesel meseleler ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacaktır” denildi.

Fransa, özellikle Türkiye’nin Libya’da bulunmasına karşı çıkıyor. Son olarak Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeyde’yle Paris’teki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Türkiye ve Rusya’nın güçlerini Libya’dan çekmesi gerektiğini söyledi.

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