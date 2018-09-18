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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: İlave asker takviyesi yapmamız lazım (1) 

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.09.2018 14:28 | Son Güncelleme

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İdlib mutabakatına ilişkin, "İlave asker takviyesi yapmamız lazım.

ANKARA (DHA) - DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İdlib mutabakatına ilişkin, "İlave asker takviyesi yapmamız lazım. İdlib bölgesinin sınırları korunacak. Tüm insanlar yerinde kalacak. Bu bölgeye saldırı olmaması, rejimin girmemesi için gerekli tedbirleri Rusya alacak. 12 tane gözlem noktamız da kalacak. İdlib çatışmasızlık bölgesini muhafaza edeceğiz. Ateşkesi durduruyoruz. Bu Suriye'nin siyasi çözüm için çok önemlidir. Burası da gitseydi muhalefet diye bir şey de kalmazdı" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile Ürdün Sanayi, Ticaret ve Tedarik Bakanı Tarık Hammouri, Dışişleri Bakanlığında ortak basın toplantısı düzenledi.

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