Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: İlave asker takviyesi yapmamız lazım (2) 

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İdlib mutabakatına ilişkin, "İlave asker takviyesi yapmamız lazım. İdlib bölgesinin sınırları korunacak. Tüm insanlar yerinde kalacak. Bu bölgeye saldırı olmaması, rejimin girmemesi için gerekli tedbirleri Rusya alacak. 12 tane gözlem noktamız da kalacak. İdlib çatışmasızlık bölgesini muhafaza edeceğiz. Ateşkesi durduruyoruz. Bu Suriye'nin siyasi çözüm için çok önemlidir. Burası da gitseydi muhalefet diye bir şey de kalmazdı" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile Ürdün Sanayi, Ticaret ve Tedarik Bakanı Tarık Hammouri, Dışişleri Bakanlığında ortak basın toplantısı düzenledi.

'FİLİSTİNLİ KARDEŞLERİMİZ NEREDE OLURSA OLSUN ONLARI İÇERİDE YA DA DIŞARIDA YALNIZ BIRAKMAYACAĞIZ'

Basın toplantısında konuşan Mevlüt Çavuşoğlu, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile yaptığı görüşmede Türkiye ve Rusya arasında Soçi'de yapılan toplantıya ve imzalanan mutabakata ilişkin bilgi verdiğini söyleyerek, şunları ifade etti: "Kendisi de Suriye'nin güneyindeki gelişmeler hakkında bilgi verdi. Suriye'nin geleceğini, siyasi süreci, Cenevre'yi birlikte değerlendirme fırsatı bulduk. Bu sorunlardan en çok çeken iki ülke olarak arzumuz, artık kan dökülmesin, savaş olmasın, siyasi çözüm olsun ve Suriye istikrara kavuşsun, göçmenler, mülteciler gönüllülük esasıyla dönebilsin. Kalıcı bir barış ve istikrar olsun. Arzumuz budur. Ürdün'ün Kudüs ve Filistin konusunda oynadığı rolü takdirle karşılıyoruz, destekliyoruz. Bu konuda beraberiz. New York'ta Genel Kurul marjında Japonya, İsveç ve Avrupa Birliği ile beraber, iki ülke olarak beşimiz ortak bir toplantı düzenleyeceğiz. Buraya davet ettiğimiz ülkelerle sadece bu yılki açığı değil, gelecekte de UNRWA'nın bu faaliyetlerini sürdürmesi ve Filistinli mültecileri yalnız bırakmaması için ne yapacağımızı konuşacağız. Filistinli kardeşlerimiz nerede olursa olsun onları içeride ya da dışarıda yalnız bırakmayacağız.`

'İLAVE ASKER TAKVİYESİ DE YAPMAMIZ LAZIM'

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Soçi mutabakatına göre İdlib'in sınırlarının korunacağını bildirerek şöyle konuştu: "İdlib'in sınırları korunacak. Statüsünde değişiklik olmayacak. Herkes yerinde kalacak. İkili düzeyde hem İran ile hem Rusya ile hem de üçlü düzeyde Türkiye-İran ve Rusya olarak. En son dünkü zirvede bir çözüm bulduk. Bu mutabakat zaptına göre, şu andaki İdlib bölgesinin sınırları korunacak. Buranın statüsünde herhangi bir değişiklik olmayacak. Tüm insanlar yerinde kalacak. İdlib sınırlarında 15-20 kilometre derinliğinde bunlar Rusya ve Türkiye'nin teknik ekiplerinin sahada yapacağı çalışmalar neticesinde belli olacak, nerede 15, nerede maksimum 20 olacak. Bu çalışmaları arkadaşlarımız yapıyor. Buralar ağır silahlardan arındırılmış bölge olacak. Yani burada muhalefet kalacak, sivil insanlar kalacak. Buradan sadece terörist gruplar çıkartılacak. Burası tank, roketatar gibi bazı ağır silahlardan temizlenecek ama bazı ılımlı muhalif güçlerin elindeki diğer hafif silahlar kalacak. Bizim buraya ilave asker takviyesi de yapmamız lazım. Yine, 12 gözlem noktamız da kalacak. Ilımlı muhalefet yerinde kalıyor ki bu çok önemli. Ateşkes sağlanıyor. Buraya kimse saldırmayacak ama buradan da tabii, başka yerlere de taciz olmayacak. 15 Ekim itibarıyla örneğin, bu ağır silahlar, bu silahtan arındırılmış bölgeden çekilecek. Yine bu yıl sonuna kadar bu bölgenin ticareti için önemli olan M4 ve M5 otoyolları da trafiğe açılacak. Gerekli tedbirler alınacak. Bu, tüm Suriye halkı için de önemlidir, bu bölgedeki halkın ürettiği ürünlerin diğer bölgelere gitmesi bakımından da önemlidir. Yine ekim ayı içinde alınması gereken diğer tedbirler de alınacak. Bu şekilde İdlib çatışmasızlık bölgesini muhafaza edeceğiz. Ateşkesi durduruyoruz. Bu, Suriye'nin siyasi çözümü için çok önemlidir. Eğer burası da gitseydi muhalefet diye de bir şey kalmayacaktı."

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Haber:Nursima KESKİN - Kamera: Muhammet BYARAM / ANKARA ,(DHA)

