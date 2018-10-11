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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Irak Başbakanı İbadi ile görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2018 17:30 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Irak Başbakanı İbadi ile görüştü

BAĞDAT (AA) - Irak'ın başkenti Bağdat'a gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak Başbakanı Haydar el-İbadi ile görüştü.

Çavuşoğlu ile İbadi'nin görüşmesi Bağdat'taki Yeşil Bölge'de yer alan Başbakanlık Sarayı'nda basına kapalı gerçekleştirildi.
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- Necef'e hareket etti

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Bağdat temasları sonrası Necef'e hareket etti. Çavuşoğlu'nun burada Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr ile görüşmesi öngörülüyor. Dışişleri Bakanı, Necef’te Hazreti Ali türbesini de ziyaret edecek.

Çavuşoğlu, Bağdat temasları çerçevesinde Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi, yeni hükümeti kurmakla görevlendirilen Adil Abdulmehdi, Türkmen milletvekilleri, eski Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Usame en-Nuceyfi ve Bedir Örgütü lideri Hadi el-Amiri'yle de bir araya gelmişti.

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Irak Başbakanı Haydar el-İbadi'

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