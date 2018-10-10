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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Irak'a gidecek

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.10.2018 09:51 | Son Güncelleme

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 11-12 Ekim tarihlerinde Irak’ı ziyaret edecek.

ANKARA (DHA) - DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 11-12 Ekim tarihlerinde Irak’ı ziyaret edecek. Çavuşoğlu, Bağdat’ta Cumhurbaşkanı Berham Salih tarafından kabul edilecek, Iraklı siyasi liderlerle ve Türkmen toplumunun temsilcileriyle biraraya gelecek.

Çavuşoğlu, ziyaret kapsamında Erbil’de de üst düzey temaslarda bulunacak. Ziyaret vesilesiyle, Türkiye ile Irak arasındaki ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alınması; bu bağlamda, Irak’ın yeniden imarı başta olmak üzere, ikili işbirliği imkanları üzerinde durulması öngörülüyor.

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