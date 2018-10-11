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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Irak'ta Sadr ile görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2018 21:48 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Irak'ta Sadr ile görüştü

BAĞDAT (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak'ın Necef kentinde Sadr Hareketi lideri ve son genel seçimlerin birincisi Mukteda es-Sadr ile bir araya geldi.

Çavuşoğlu, görüşme sonrası basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Sadr ile iki ülkeyi ilgilendiren ortak konuları ve ülkedeki hükümet kurma çalışmalarına ilişkin gelişmeleri ele aldıklarını söyledi.

Görüşmenin olumlu geçtiğini ifade eden Çavuşoğlu, daha sonra Hazreti Ali'nin kentte bulunan türbesini ziyaret ederek dua etti.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Bağdat temasları sırasında Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi, yeni hükümeti kurmakla görevlendirilen Adil Abdulmehdi, Türkmen milletvekilleri, eski Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Usame en-Nuceyfi ve Bedir Örgütü lideri Hadi el-Amiri'yle de bir araya gelmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Necef Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr

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