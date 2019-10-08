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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Zarif ile görüştü

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.10.2019 10:34 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Muhammed Cevad Zarif ile telefonda Suriye’yi görüştü.İran Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun telefon görüşmesi sırasında, Türkiye’nin Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygı duyduğunu belirttiği ifade edildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Muhammed Cevad Zarif ile telefonda Suriye’yi görüştü.
İran Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun telefon görüşmesi sırasında, Türkiye’nin Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygı duyduğunu belirttiği ifade edildi. İran Dışişleri Bakanı Zarif’in ise her türlü askeri eylemlere karşı olduklarını ve Suriye’nin toprak bütünlüğüne uyulması ve bu ülkede istikrarlı ve güvenli bir durumun oluşturulması gerektiğini aktardığı kaydedildi.
Zarif ayrıca Türkiye ve Suriye arasında 20 yıldan fazla bir süre önce yapılan Adana Mutabakatı’nın uygulanmasının, her iki ülkenin endişelerinin giderilmesi için en iyi yol olduğunu vurguladı.

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