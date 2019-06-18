HABER

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İran’a gidecek

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.06.2019 22:08 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 20-21 Haziran tarihlerinde İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif’in davetine icabetle İran’ın İsfahan şehrine bir çalışma ziyaretinde bulunacak.Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Mevlüt Çavuşoğlu, 20-21 Haziran 2019 tarihlerinde İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif’in davetine icabetle İran’ın İsfahan şehrine bir çalışma ziyaretinde bulunacaktır.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 20-21 Haziran tarihlerinde İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif’in davetine icabetle İran’ın İsfahan şehrine bir çalışma ziyaretinde bulunacak.
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Mevlüt Çavuşoğlu, 20-21 Haziran 2019 tarihlerinde İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif’in davetine icabetle İran’ın İsfahan şehrine bir çalışma ziyaretinde bulunacaktır. Ziyaret kapsamında ikili ilişkilerimizin tüm boyutlarıyla ele alınması, ayrıca bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir” denildi.

Tüm ayrıntılar yayınlandı! Siz de hayran kalacaksınız Tüm ayrıntılar yayınlandı! Siz de hayran kalacaksınız
Ankara'da sağanak yağışın ardından villanın giriş katı sel sularıyla dolduAnkara'da sağanak yağışın ardından villanın giriş katı sel sularıyla doldu
'Yahu sarılsana bana, ben de sana sarılayım''Yahu sarılsana bana, ben de sana sarılayım'

En Çok Okunan Haberler

İki ülkede şiddetli deprem! Tsunami uyarısı yapıldı

İki ülkede şiddetli deprem! Tsunami uyarısı yapıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu'na tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu'na tepki

İmamoğlu-Küçükkaya görüşmesine Binali Yıldırım'dan ilk yorum

İmamoğlu-Küçükkaya görüşmesine Binali Yıldırım'dan ilk yorum

Trabzon’dan acı haber: 6 kişi hayatını kaybetti

Trabzon’dan acı haber: 6 kişi hayatını kaybetti

Ünlü otel yarı fiyatına satılıyor

Ünlü otel yarı fiyatına satılıyor

Bikinili görüntüsüyle Bodrum'u salladı!

Bikinili görüntüsüyle Bodrum'u salladı!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Flaş gelişme! Ankara'da o ihaleler incelenecek

Flaş gelişme! Ankara'da o ihaleler incelenecek

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Süleyman Soylu'dan Akşener'e VIP yanıtı: Stajyer de olsan...

Süleyman Soylu'dan Akşener'e VIP yanıtı: Stajyer de olsan...

Bahçeli'den Davutoğlu açıklaması

Bahçeli'den Davutoğlu açıklaması

Diğer Haberler
İmamoğlu: Yahu sarılsana bana, ben de sana sarılayım

'Yahu sarılsana bana, ben de sana sarılayım'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mursi açıklaması: Bunun normal bir ölüm olduğuna inancım yok

Erdoğan'dan Mursi açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu'na tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu'na tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mursi için kılınacak gıyabi cenaze namazına katılacak

Erdoğan da katılıyor! Twitter'dan duyurdu...

Son dakika! İmamoğlu-Küçükkaya görüşmesine Binali Yıldırım'dan ilk yorum

İmamoğlu-Küçükkaya görüşmesine Binali Yıldırım'dan ilk yorum

MHP'nin şarkılı paylaşımı af bekleyenleri heyecanlandırdı

MHP'nin şarkılı paylaşımı af bekleyenleri heyecanlandırdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.