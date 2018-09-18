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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Cevad Zarif ile telefonda görüştü 

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.09.2018 17:01 | Son Güncelleme

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile telefonda görüştü.   

ANKARA (DHA) - DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile telefonda görüştü.

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