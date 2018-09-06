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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Zarif ile görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2018 21:20 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Zarif ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile görüştü.

Suriye konulu Türkiye, Rusya ve İran üçlü zirvesine katılmak için Tahran'da bulunan Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından İran Dışişleri Bakanı Zarif ile bir görüşme gerçekleştirdiğini bildirdi.

Çavuşoğlu, paylaşımında, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Suriye konusunda yarın yapılacak Türkiye-İran-Rusya Federasyonu üçlü zirve toplantısı vesilesiyle geldiğimiz Tahran'da mevkidaşım Cevad Zarif ile görüştük." ifadesini kullandı.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif Türkiye-İran-Rusya üçlü zirvesi

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