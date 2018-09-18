HABER

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Zarif ile görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2018 17:19 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Zarif ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile telefonda görüştüğü bildirildi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ve İranlı mevkidaşı Zarif telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Diğer yandan Çavuşoğlu, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Zambiya'nın Ankara Büyükelçisi Joseph Chilengi, Kongo Cumhuriyeti Büyükelçisi Luc Joseph Okio ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger ile bir araya geldiğini belirtti. Çavuşoğlu, bu görüşmelerde güncel gelişmeleri değerlendirdiğini kaydetti.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
MHP eski milletvekili ve İYİ Parti'nin kurucularından Özcan Yeniçeri'ye araba çarptı!MHP eski milletvekili ve İYİ Parti'nin kurucularından Özcan Yeniçeri'ye araba çarptı!
Sarıgöl'de yılın ahisi 49 yıllık tenekeci Süleyman ustaSarıgöl'de yılın ahisi 49 yıllık tenekeci Süleyman usta
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanı Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif telefon görüşmesi

En Çok Okunan Haberler

Putin sessizliğini bozdu, düşen uçağın ardından ilk açıklama

Putin sessizliğini bozdu, düşen uçağın ardından ilk açıklama

Karısının görüntülerini gizli çekerek sosyal medyada yayınladı!

Karısının görüntülerini gizli çekerek sosyal medyada yayınladı!

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı evlilik yıldönümlerini böyle kutladı

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı evlilik yıldönümlerini böyle kutladı

Benzin ve motorine büyük indirim! Fiyatlara yansıyacak mı?

Benzin ve motorine büyük indirim! Fiyatlara yansıyacak mı?

Fransa’da Türk babaya saldırı! Çocuklarının önünde döverek öldürdüler

Fransa’da Türk babaya saldırı! Çocuklarının önünde döverek öldürdüler

Kırmızı etten sonra bir uyarı da balık için! Aynı tehlike

Kırmızı etten sonra bir uyarı da balık için! Aynı tehlike

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bolu'da Adliye'ye girerken “1 saat sonra çıkacağız” diyen hırsızın dediği oldu! 4 zanlı adli kontrol şartıyla serbest!

Bolu'da Adliye'ye girerken “1 saat sonra çıkacağız” diyen hırsızın dediği oldu! 4 zanlı adli kontrol şartıyla serbest!

Konya'da tartıştığı komşusunun ve çocuklarına kezzapla saldıran kadın tutuklandı!

Konya'da tartıştığı komşusunun ve çocuklarına kezzapla saldıran kadın tutuklandı!

Eskişehir'de evine giden genç kız gasp edip, ardından yanağını ısıran şahsa 3 yıl hapis cezası!

Eskişehir'de evine giden genç kız gasp edip, ardından yanağını ısıran şahsa 3 yıl hapis cezası!

MHP eski milletvekili ve İYİ Parti'nin kurucularından Özcan Yeniçeri'ye araba çarptı!

MHP eski milletvekili ve İYİ Parti'nin kurucularından Özcan Yeniçeri'ye araba çarptı!

İstanbul'da kedileri toplayan gizemli kadından dehşete düşüren sözler: Döner yapıp, Suriyelilere satıyorum!

İstanbul'da kedileri toplayan gizemli kadından dehşete düşüren sözler: Döner yapıp, Suriyelilere satıyorum!

AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz istifa etti

AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz istifa etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.