Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Zarif ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile telefonda görüştüğü bildirildi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ve İranlı mevkidaşı Zarif telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Diğer yandan Çavuşoğlu, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Zambiya'nın Ankara Büyükelçisi Joseph Chilengi, Kongo Cumhuriyeti Büyükelçisi Luc Joseph Okio ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger ile bir araya geldiğini belirtti. Çavuşoğlu, bu görüşmelerde güncel gelişmeleri değerlendirdiğini kaydetti.

