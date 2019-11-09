Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu İranlı mevkidaşı Zarif ile görüştü

D\u0131\u015fi\u015fleri Bakan\u0131 Mevl\u00fct \u00c7avu\u015fo\u011flu, \u0130ran D\u0131\u015fi\u015fleri Bakan\u0131 Cevad Zarif ile bir araya geldi.\nBakan \u00c7avu\u015fo\u011flu, Ekonomik \u0130\u015fbirli\u011fi Te\u015fkilat\u0131 (E\u0130T) 24. Bakanlar Konseyi Toplant\u0131s\u0131 kapsam\u0131nda Antalya'da bulunan \u0130ranl\u0131 mevkida\u015f\u0131 Zarif ile ikili g\u00f6r\u00fc\u015ft\u00fc. Bankac\u0131l\u0131kta yeni ak\u0131m! Art\u0131k bankaya gitmeden...Motosiklet h\u0131rs\u0131zlar\u0131n\u0131 ikinci kez durdurdu, silahl\u0131 sald\u0131r\u0131ya u\u011frad\u0131T\u00fcp bebek akupunkturu ile anne oldu
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