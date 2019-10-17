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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "İstediklerimizi aldık”

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.10.2019 21:45 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Bugünkü müzakerelerde Sayın Cumhurbaşkanımızın dirayetli liderliği sonucunda istediklerimizi aldık.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Bugünkü müzakerelerde Sayın Cumhurbaşkanımızın dirayetli liderliği sonucunda istediklerimizi aldık. ABD tarafı, Türkiye’nin meşru güvenlik çıkarlarının korunması bakımından güvenli bölgenin önemini ve işlevselliğini kabul etti. Buranın kontrolünün TSK tarafından yapılmasında tam mutabakat sağlandı” dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Beştepe’de ABD Heyeti ile yapılan görüşmenin ardından basın toplantısında konuştu. Çavuşoğlu, “Bugünkü müzakerelerde Sayın Cumhurbaşkanımızın dirayetli liderliği sonucunda istediklerimizi aldık. ABD tarafı, Türkiye’nin meşru güvenlik çıkarlarının korunması bakımından güvenli bölgenin önemini ve işlevselliğini kabul etti. Buranın kontrolünün TSK tarafından yapılmasında tam mutabakat sağlandı. Böylelikle ABD tarafı harekatımızın ve hedeflerimizin meşruiyetini kabul etmiş oldu ve bundan sonraki süreçte tabii ki herkesle bu alanda da işbirliğimizi sürdüreceğiz” dedi.
Bakan Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Diğer taraftan, YPG’nin ağır silahlarının toplanması, mevzilerinin ve tahkimatlarının imha edilmesi hususlarında mutabakat sağladık. Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunmasına ve BM Güvenlik Konseyi’nin 2254 sayılı kararı temelinde siyasi sürece bağlılığımızı da bugün bir kere daha teyit ettik uyguladık. Görüşmede elbette iki NATO müttefiki olarak aramızdaki dayanışmayı da kayda geçirdik.”

“Durdurma değil, ara vereceğiz”
“PKK/YPG’nin 120 saat içinde güvenli bölgeden çıkması için Barış Pınarı Harekatı’na ara vereceğiz” diyen Çavuşoğlu, “Durdurma değil, ara vereceğiz. Bu bir ateşkes değildir, ateşkes ancak iki meşru taraf arasında yapılır. Biz sadece operasyonun hedefi olan teröristlerin güvenli bölgeden çıkması için harekata ara veriyoruz” ifadelerini kullandı.

“Ancak terör unsurlarının çıkmasından sonra operasyonu durdurmamız söz konusu olacaktır”
Bakan Çavuşoğlu, “Güvenli bölgeden bu terör unsurları tamamen çıktıktan sonra ancak harekatı durdurabiliriz. Ancak terör unsurlarının çıkmasından sonra operasyonu durdurmamız söz konusu olacaktır. Biz operasyona ara verdiğimizde ABD tarafı, yaptırım girişimlerini durduracaktır ve daha sonra, biraz önceki şartlar gerçekleştikten sonra, yani 120 saat içinde YPG unsurları çıktıktan sonra biz harekatı durdurabiliriz ve bu aşamadan sonra da şu andaki mevcut yaptırımlar kaldırılacaktır.
Fırat’ın doğusunda da DEAŞ ile mücadele konusunda da tabii ki eşgüdüm ve işbirliği içinde çalışacağız. DEAŞ’a karşı bu güne kadar Türkiye, çok kararlı bir mücadele vermiştir. Suriye’de 3 bin, Irak’la beraber toplamda 4 binden fazla DEAŞ’lı teröristi Türkiye etkisiz hale getirdi.
ABD’li muhataplarımıza sürekli “bir terör örgütü ile mücadelede başka bir terör örgütüne ihtiyaç yoktur” demiştik, hatırlayacaksınız. Dolayısıyla, bundan sonra DEAŞ ile mücadelede eşgüdüm ve işbirliği içinde olmak konusunda mutabık kaldık” dedi.

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