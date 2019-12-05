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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İtalyan mevkidaşıyla görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.12.2019 22:08 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İtalyan mevkidaşıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Roma'da, İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile bir araya geldi.

İtalya'nın en eski düşünce kuruluşu Uluslararası Siyasi Çalışmalar Enstitüsünün (ISPI), İtalya Dışişleri Bakanlığının da katkılarıyla bu yıl 5'incisini düzenleyeceği "MED 2019-Akdeniz Diyaloğu Forumu"na katılmak için Roma'ya gelen Çavuşoğlu, buradaki temaslarına İtalyan mevkidaşıyla görüşerek başladı.

Başkent Roma'daki Dışişleri Bakanlığında basına kapalı gerçekleştirilen görüşme, 45 dakika sürdü.

AA muhabirinin diplomatik kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Çavuşoğlu-Di Maio görüşmesinde, iki ülke ilişkileri, Libya, Suriye, Doğu Akdeniz özelindeki bölgesel gelişmeler ile Türkiye-AB ilişkileri ele alındı.

İtalya Dışişleri Bakanlığının resmi Twitter hesabından görüşmeye ilişkin yapılan paylaşımda da "Stratejik zorluklarla mücadele edebilmek için temel ortak olan Roma ve Ankara arasındaki samimi ve yapıcı diyaloğun öneminin altı çizildi. Suriye ve Libya başta olmak üzere bölgesel krizler ele alındı." ifadesine yer verildi.

Bakan Çavuşoğlu, yarın 5. MED-Akdeniz Diyaloğu Forumu'nda Akdeniz Bölgesi'ne ilişkin meselelerde Türkiye'nin vizyonu ve stratejisine ilişkin konuşma yapacak, forum kapsamında ikili temaslarda bulunacak.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu İtalya İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio roma

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