Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İtalyan mevkidaşıyla telefonda görüştü

D\u0131\u015fi\u015fleri Bakan\u0131 Mevl\u00fct \u00c7avu\u015fo\u011flu, \u0130talya D\u0131\u015fi\u015fleri Bakan\u0131 Luigi Di Maio ile telefon g\u00f6r\u00fc\u015fmesi yapt\u0131.\nDiplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye g\u00f6re, \u00c7avu\u015fo\u011flu ile Di Maio'nun telefonda g\u00f6r\u00fc\u015fmesinde, Libya ve Do\u011fu Akdeniz konular\u0131 ele al\u0131nd\u0131.G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130En g\u00fczel Naz\u0131m Hikmet s\u00f6zleriPARTNER Ramo'nun Fato\u015f'u \u00f6yle bir elbise giydi ki... G\u00f6\u011f\u00fcs dekoltesiyle yorum ya\u011fd\u0131G\u00fcl\u00fcmseten diyalog! Bakan\u0131 tan\u0131may\u0131nca...
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