HABER

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu İzlandalı mevkidaşıyla görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2019 13:37 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İzlanda Dışişleri Bakanı Gudlaugur Thor Thordarson ile telefonda görüşerek, A Milli Futbol Takımı'nın İzlanda'da havalimanında gördüğü olumsuz muamelelerin kabul edilemez olduğunu söyledi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İzlandalı mevkidaşı Gudlaugur Thor Thordarson'a A Milli Futbol Takımı'nın İzlanda'da havalimanında gördüğü olumsuz muamelelerin kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda İzlanda ile yapacağı karşılaşma için Keflavik Havalimanı'na inen Milli Takım kafilesinin ülkeye girişi sırasında İzlandalı yetkililer tarafından gördüğü muameleye ilişkin İzlanda Dışişleri Bakanı Thordarson ile telefonda görüştü.

Çavuşoğlu, muhatabına, Milli Takım'ın İzlanda'ya varmasından 3 hafta önce ve seyahatin hemen öncesinde olmak üzere iki kez Türkiye'nin Oslo Büyükelçiliği ve Reykjavik Fahri Başkonsolosu tarafından bildirimde bulunulmasına rağmen havalimanında Türk Milli Takımı'na yönelik muamelelerin kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Sosyal medya için en iyi fotoğrafı çekmek isteyenler dikkat! Sosyal medya için en iyi fotoğrafı çekmek isteyenler dikkat!
İmam, 25 süs tavuğu besliyorİmam, 25 süs tavuğu besliyor
Edirne'nin 'mor' tarlaları ziyaretçilerini bekliyorEdirne'nin 'mor' tarlaları ziyaretçilerini bekliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
A Milli İzlanda Mevlüt Çavuşoğlu

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'den ABD'nin kararına tepki: Kabul edilemez

Türkiye'den ABD'nin kararına tepki: Kabul edilemez

İmamoğlu-Yıldırım yayını için iki şart!

İmamoğlu-Yıldırım yayını için iki şart!

Beşiktaş transferde bombası patlattı

Beşiktaş transferde bombası patlattı

Askere gitti! Son haliyle şaşırttı

Askere gitti! Son haliyle şaşırttı

Gezi otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Gezi otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Kendini asarak intihar etti, bıraktığı not içleri acıttı!

Kendini asarak intihar etti, bıraktığı not içleri acıttı!

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Bu adayı gören telefonuna sarılıyor!

Bu adayı gören telefonuna sarılıyor!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Yüz binlerce gencin gözü bu kanun teklifinde! Salı başlıyor

Yüz binlerce gencin gözü bu kanun teklifinde! Salı başlıyor

Emniyet Müdürü, polis çevirmesinde gözaltına alındı

Emniyet Müdürü, polis çevirmesinde gözaltına alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bilecik'te Şeyh Edebali Türbesi'nin gösteren tabela olay oldu

Bilecik'te şaşırtan tabela... Görenler fotoğrafını çekti

Diyarbakır'da etkisiz hale getirilen teröristlerden biri 'gri liste'den çıktı

O teröristin kimliği ortaya çıktı!

Iğdır'da, teröristlerden hudut karakoluna taciz ateşi

Hain saldırı! Çatışma çıktı

Afrin'de saldırı düzenleyen teröristler etkisiz hale getirildi

Afrin'de saldırı düzenleyen teröristler etkisiz hale getirildi

AFAD duyurdu: Akdeniz'de 3,2 büyüklüğünde deprem

AFAD duyurdu: Akdeniz'de 3,2 büyüklüğünde deprem

Düğünden dönenleri taşıyan minibüs devrildi: Çok sayıda yaralı

Düğünden dönenleri taşıyan minibüs devrildi: Çok sayıda yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.