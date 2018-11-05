Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Japonya'da

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Japonya Temsilciler Meclisi Başkanı Tadamori Oşima ile görüştü.
Bakan Çavuşoğlu başkent Tokyo’daki Temsilciler Meclisi Başkanlığı Konutu’nda Oşima ile bir araya geldi.
Basına kapalı gerçekleşen görüşmede ikili ilişkiler, ekonomi ve Ekonomik Ortaklık Anlaşması'na (EPA) yönelik konular ele alındı.
Bakan Çavuşoğlu, Oşima'yı Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım adına Türkiye’ye davet etti.
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