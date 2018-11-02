Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Japonya'ya gidecek 

ANKARA, (DHA)- DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 4-6 Kasım 2018 tarihlerinde Japonya Dışişleri Bakanı Taro Kono’nun davetine icabetle Japonya’yı ziyaret edecek. Ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde ikili ilişkiler ele alınacak, bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacağı bildirildi.
Bakan Çavuşoğlu, bu ziyaret çerçevesinde Japon mevkidaşı Taro Kono, Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı Hiroshige Seko, Üst Meclis Başkanı Chuichi Date ve Temsilciler Meclisi Başkanı Tadamori Oshima ile görüşmeler gerçekleştirmesi, ayrıca, Başbakan Shinzo Abe tarafından kabul edilmesi öngörülüyor. Ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde ikili ilişkiler ele alınacak, bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacağı bildirildi.
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