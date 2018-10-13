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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Kaşıkçı olayı) Suudların teklifiyle bir ortak çalışma grubunun oluşturulması konusunda görüş birliği var"

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2018 17:22 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Kaşıkçı olayı) Suudların teklifiyle bir ortak çalışma grubunun oluşturulması konusunda görüş birliği var"


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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu

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