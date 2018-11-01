Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Katar'da

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, temaslarda bulunmak üzere gittiği Katar'ın başkenti Doha'da, Yüksek Stratejik Komite (YSK) Dördüncü Toplantısı'nın hazırlıklarına ilişkin görüşmeler yapacak.

Çavuşoğlu, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "YSK Dördüncü Toplantısı’nın hazırlıklarını ele almak ve ikili görüşmeler yapmak üzere Doha’dayız." ifadesini kullandı.

Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'nin daveti üzerine bu ülkeye 2 günlük ziyaret gerçekleştiren Çavuşoğlu'nun, ikili ilişkiler ve bölgedeki son gelişmelere ilişkin temaslarda bulunması bekleniyor.

